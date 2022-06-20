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FOTOS | Issabela Camil aclara si existe una enemistad con Aracely Arámbula.

La exnovia de Luis Miguel habló por primera vez sobre la madre de los hijos del llamado “Sol” y dejó a más de uno con el ojo cuadrado.

Por: TV Azteca

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Crédito Instagram Tini Stoessel @tinistoessel - 2021-06-06T091324.744.jpg
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