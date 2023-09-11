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FOTOS | J Balvin se quita el sombrero ante Karol G "tu nombre ya está en la galaxia"

El colombiano se desvivió en elogios para su compatriota y sus fans se derritieron de amor. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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