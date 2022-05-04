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FOTOS | J Balvin confiesa que sí le tenía envidia a Maluma, ¡y pide disculpas!

J Balvin le pidió públicamente disculpas a Maluma, pues confesó que sí le llegó a tener envidia... Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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