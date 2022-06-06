  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¡Que siempre no! Nodal se arrepiente y le pide disculpas a J Balvin.

El cantante de regional mexicano aseguró que ya habló con J Balvin y aclararon las cosas, sin embargo, sí lanzó la canción contra él.

Por: TV Azteca

Nodal avión.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal Billboard.jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal cantando.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal de negro .jpg
Nodal de traje.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal Humo .jpg
Nodal Gucci .jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal portada revista PlayBoy.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal perrito.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal Selfie en PlayBoy.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sesión de fotos .jpg
Nodal sonrisa.jpg
/
Nodal avión.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal Billboard.jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal cantando.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal de negro .jpg
Nodal de traje.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal Humo .jpg
Nodal Gucci .jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal portada revista PlayBoy.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal perrito.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal Selfie en PlayBoy.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sesión de fotos .jpg
Nodal sonrisa.jpg
Nodal avión.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal Billboard.jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal cantando.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal de negro .jpg
Nodal de traje.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal Humo .jpg
Nodal Gucci .jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal portada revista PlayBoy.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal perrito.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal Selfie en PlayBoy.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sesión de fotos .jpg
Nodal sonrisa.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado