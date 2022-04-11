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FOTOS | Jada Pinkett confesó que nunca quiso casarse con Will Smith.

Luego del escándalo de los premios Oscar entre Will Smith y Chris Rock, resurgió una confesión de Jada Pinkett, ¡no quería casarse con Will!

Por: TV Azteca

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