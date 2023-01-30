Economía de Jalisco crece más del doble que a nivel nacional durante tercer trimestre de 2022

Jalisco es el segundo estado con mayor crecimiento en su actividad económica al crecer 8.23% con cifras desestacionalizadas, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Durante este mismo periodo, a nivel nacional el crecimiento fue del 3.9%, lo que significa que la entidad presenta un crecimiento de más del doble nacional.

Con cifras originales, Jalisco es el segundo estado que más contribuyó al crecimiento de la variación real económica del país en el tercer trimestre de 2022, al presentar una variación de 0.56 puntos.

“Jalisco sigue mostrando gran dinamismo, el INEGI anunció el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, al tercer trimestre del año, donde destaca un crecimiento de Jalisco del 8.2% con relación al tercer trimestre del 2021, es una de las entidades con mayor crecimiento y por arriba de la media nacional, prácticamente al doble. Seguiremos trabajando para que Jalisco muestre dinamismo, siga generando empleos y, sobre todo, oportunidades de desarrollo económico para todas las empresarias y los empresarios”, detalló Roberto Arechederra Pacheco, secretario de Desarrollo Económico en el estado.

Las actividades primarias del estado, aumentaron 12% en el tercer trimestre del año pasado con respecto al mismo trimestre de 2021, lo que nos posiciona en el tercer lugar nacional en crecimiento y primer lugar en contribución a la variación total real de las actividades agrícolas.

Respecto a las actividades de minería, manufacturas, construcción y electricidad, se presenta un aumento del 8.5% y nos coloca en el segundo lugar en contribución a la variación real de las actividades secundarias y en primer lugar si excluimos la minería petrolera.

Las actividades del sector servicios ocupan el segundo lugar en contribución a la variación total real de las actividades terciarias al mostrar un incremento del 7.48%.

Recordemos que el ITAEE es el indicador que permite conocer el comportamiento de la economía en las entidades federativas y un incrementó en este índice representa la generación de mayores oportunidades para las y los ciudadanos.