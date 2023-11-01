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FOTOS | ¿Quién es Jeremy Allen, el posible nuevo novio de Rosalía?

La pareja fue vista en varias ocasiones, Rosalía y Jeremy Allen terminaron sus respectivas relaciones y ahora están saliendo... Pero, ¿quién es Jeremy Allen? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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