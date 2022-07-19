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FOTOS | ¡JLo y Ben Affleck al fin se casaron! Te contamos los detalles.

Una pequeña capilla, dos vestidos y un Cadillac: así fue la boda de los famosos, te contamos los detalles de la boda de JLo y Ben Affleck.

Por: TV Azteca

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