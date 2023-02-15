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FOTOS | JLo y Ben Affleck festejaron San Valentín tatuándose.

¡A la Christian Nodal! JLo y Ben Affleck decidieron darse un regalo memorable en San Valentín, ¡se tatuaron sus iniciales! Te contamos.

Por: TV Azteca

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