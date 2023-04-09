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FOTOS | JLo lanza marca de alcohol, ¡y su esposo está luchando contra él!

Jennifer Lopez es criticada por lanzar una bebida alcohólica, ¡y ella no toma! Y lo peor, ¡su esposo Ben Affleck está luchando contra el alcoholismo!

Por: Ana Patricia Pérez

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