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FOTOS | ¿JLo se arrepiente de haber compartido escenario con Shakira?

Hace dos años, Jennifer Lopez y Shakira compartieron escenario en el Super Bowl, ¡y JLo compartió su experiencia en un documental!

Por: TV Azteca

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