John Guts | Survivor México 2024

Se describe como una persona muy fuerte que siempre ha buscado salir adelante a pesar de encontrarse con grandes dificultades a lo largo de su vida, alguien con mucha determinación, que no le tiene miedo a nada, con una gran capacidad de adaptación y sobre todo con un gran sentido de liderazgo pues asegura que es alguien que no le gusta seguir otros liderazgos. Revela que formar parte de Survivor México es un sueño hecho realidad y todo un reto, pues no existe otra competencia tan demandante tanto física como emocionalmente. John asegura que está dispuesto a lo impensable porque para él no existen límites a la hora de competir, pues al ser Survivor México la competencia de supervivencia más demandante de la televisión mexicana está dispuesto a pasar por encima de todo y de todos para lograr su objetivo que es convertirse en el próximo ganador de la competencia. Guts confiesa que uno de sus objetivos al ser campeón de Survivor es ayudar a una fundación que apoya a personas en situación de calle así como apoyar económicamente a su familia para ayudarlos a alcanzar sus metas.