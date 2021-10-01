‘Hechos Domingo’ con Jorge Zarza cambia de horario.

Este jueves nos acompañó en nuestro estudio Jorge Zarza, quien presentó el nuevo horario de Hechos Domingo.

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Muy contento de estar aquí para invitarlos el próximo domingo 3 de octubre, Hechos Domingo a partir de las ocho de la mañana. De ocho a nueve, a las nueve arranca Venga La Alegría con una puesta importante, interesante para el fin de semana, pero a nosotros nos recorren, estoy con Linet Puente y Pablo de Rubens

Jorge Zarza revela las experiencias que piensa compartir

El periodista tiene el objetivo de llegar a las familias madrugadoras los domingos por la mañana.

A las 8 am, yo creo que muchas personas sí se levantan a desayunar, a preparar la cocina, eso es lo que quiero, ser la compañía de esas personas, de esas familias que me siguen en las redes, se los agradezco

Yo pensé cuando llegué, que la gente el domingo quería un resumen pues no ven las noticias de lunes a viernes, mentira, la gente está como los jóvenes, muy estimulados. Ya tienen teléfono, ya tienen computadora y están informados, no les puedes dar un resumen el domingo, tienes que darles información

¿Quién acompañará a Jorge Zarza?

El periodista no estará solo, tendrá la compañía de dos talentos de nuestra casa, TV Azteca.

Está Pablo de Rubens, también fue una gran apuesta, porque sí jala mucha gente joven, totalmente, se nota luego en las redes, sube algo y las chicas y chicos reaccionan. Lo hace muy didáctico y no solamente trae información del día, sino trae una historia como legendaria, el domingo se presta para contar una historia

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En el tema de noticias y espectáculos, tendrá el talento de nuestra compañera y amiga, Linet Puente.

