Jornada laboral en México: El nuevo reto de la reforma para ser aprobada.

En abril del 2023 sería aprobada la reforma constitucional sobre la jornada laboral en México, la cual busca una reducción de las horas de trabajo, es decir, que de 48 horas pase a 42 semanales (5 días de trabajo, 2 de descanso). No obstante, faltan puntos por discutir en la Cámara de Diputados en torno a este tema.

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¿Qué es lo que enfrenta la reforma de la jornada laboral en México?

Con su total aprobación la Carta Magna del país sería modificada, por lo que, la reforma de la jornada laboral en México todavía representa un enorme reto para los legisladores. No obstante, hay certeza de que a partir del próximo periodo de sesiones la discusión será más fuerte.

“Sí se pueden construir acuerdos, pero con una propuesta de gradualidad como se hizo en Chile, para ir reduciendo horas”, explica la senadora Patricia Mercado. “Pero el tema del tiempo de trabajo está en la mesa y se seguirá discutiendo”.

Por su parte, la diputada Susana Prieto Terrazas, mantiene el optimismo de que la reforma de la jornada laboral en México tenga avances durante el siguiente periodo. Pero expresa que esta reducción podría generar una resistencia en los empresarios y en los propios funcionarios políticos. “Desde 1917 que no se modifica la jornada laboral en México”, añade.

Así mismo, la legisladora Mercado, señala que esta reforma de la jornada laboral en México “implica un acuerdo nacional”, es decir, 17 congresos locales tienen que aprobarla y tener una mayoría de votos a favor. “Las reformas constitucionales en este contexto son muy complicadas, no es porque haya una negativa, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta”.

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