Jornada laboral en México: ¿Qué día de septiembre se discutirá la reducción a 40 horas semanales?

Se aproxima un día que puede ser trascendental, el cual claramente no va a pasar desapercibido. Por eso es mejor, ir tomando nota de cuántas cosas puedan suceder, así que comentemos sobre el día de septiembre en el que se discutirá la reducción de la jornada laboral en México a 40 horas semanales.

A partir de este proyecto de ley, se espera que se reduzcan las horas de trabajo para los trabajadores en México. Es decir, se pasaría de las 48 actuales, a las 40 que se espera lograr. Lógicamente, hay incertidumbre en el mundo laboral, pues si esto se aprueba sería un posible antes y después en la economía del país, también un considerable cambio. Ahora bien, estamos cerca de ver si esto se implemente o no, así que mejor esperar la decisión de los legisladores.

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¿Cuándo se discutirá la reducción de la jornada laboral en México?

Empecemos expresando que, está intención se debatirá en el nuevo periodo del Congreso de la Unión , el cual se inauguró el pasado viernes 1 de septiembre. Incluso, Ignacio Mier, Diputado Federal, indicó que haría todo cuánto esté a su alcance para que se debata la iniciativa de reforma.

Sin embargo, también es una realidad que aún no hay una fecha establecida e incluso, no hay certezas plenas de que se pueda aprobar la implementación de la reducción de horas laborales.

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Recordemos que, para que esto sea efectivo, tiene que contar con la aprobación, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, tal y como pasa con todos los proyectos de ley que se presentan en el Poder Legislativo.