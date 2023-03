José Julián asegura que ya recibió la herencia que le dejó “La Tigresa”.

¡Tremenda noticia! Según José Julián, ha recibido la herencia que le dejó la fallecida actriz Irma Serrano, también conocida como “La Tigresa”. Según él, tuvo una relación muy estable con ella desde que se conocieron en el año 2002. Pero lo más increíble es que, según el cantante, la herencia que recibió fue en vida.

Sobrino de Irma Serrano, nos habla del fallecimiento de ‘La Tigresa’.

Te puede interesar: Platicamos con el sobrino de ‘La Tigresa’ por su fallecimiento.

De acuerdo con el cantautor en una entrevista con El Universal, la herencia que recibió por parte de “La Tigresa”, fue la publicidad y la fama que obtuvo por estar asociado con ella. Incluso afirmó que ella le dijo que aprovechara la situación y la usara para su carrera.

A mí ya me la entregó en vida (la herencia), fue toda esa publicidad, esa fama que me otorgó porque como ella bien me lo dijo un día: ‘tú sácale provecho a esta situación, si dicen que andamos, tú síguele, es como una telenovela, te va a ayudar en tu carrera

¿Cuál fue la relación entre José Julián y “La Tigresa?

Conforme a José Julián, la primera vez que vio a “La Tigresa” fue en el año 2002 cuando la buscó directamente en el Teatro Fru Fru para presentarse con ella y ponerse a sus órdenes. Desde entonces, él la trató bien, le dio detalles como chocolates y flores, y comenzaron a construir una bonita amistad que incluso los llevó a ser compadres. Para él, “La Tigresa” es una señora que admiró mucho, y dejó una gran herencia en su música, películas y voz. A pesar de su tristeza por su partida, José Julián se siente afortunado por haber recibido la herencia de la fama que ella le otorgó.

En este sentido, el originario de Guanajuato recibió muchos consejos de Irma Serrano desde el primer momento en que la conoció, pues él le pidió si lo podía contactar con algunos productores de telenovelas, películas, empresarios y demás. Asimismo, “La Tigresa” también le daba ánimo, le aconsejaba que no claudicara, de que siempre estuviera tocando puertas y le indicaba que esta carrera artística no iba a ser fácil, pero que no se derrotara.

Resulta que el cantante José Julián siempre estuvo en contacto con “La Tigresa” y la felicitaba en su cumpleaños, ya que casualmente él también cumple años un día antes que ella. Además, según sus palabras, estuvo presente en su cumpleaños en el año antepasado, en diciembre del 2021, en el Teatro Fru Fru, donde se sorprendió al verla en excelentes condiciones físicas y de ánimo, "¡se rejuveneció!”, expresó y añadió que “realmente fue una experiencia muy bonita y emotiva”.

Siempre estaba esperando a que se acabara el mío para llamarle a ella y felicitarla, de hecho estuve en su cumpleaños del año antepasado (en diciembre del 2021) en el Teatro Fru Fru y fue una experiencia muy bonita porque la vi demasiado bien de su físico, de ánimo, me asombré, se rejuveneció, ahora que sí fue la última vez que la vi

Te puede interesar: ¿De qué murió Irma Serrano, “La Tigresa“?