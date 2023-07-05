José Manuel Figueroa presentó su nueva gira y disquera en Guadalajara.

Así fue como José Manuel Figueroa, arribó este martes a un encuentro con la prensa en la legendaria Hacienda La Calera ubicada en Guadalajara, que forma parte del legado de su padre.

El cantante, anunció con bombo y platillo su nueva relación con la empresa RB Music, además, de su gira por Estados Unidos, pero en entrevista exclusiva con Ventaneando, compartió de dónde saca fortalezas para seguir adelante, después de enfrentar en los últimos años, la muerte de su padre y de sus tres hermanos.

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No es que sea muy fuerte, lo repito, creo que sé ponerme la máscara frente a la cámara de televisión, sé ocultar mi pena y guardarla donde debe de estar. De todo lo mal y el espacio tan grande que quedó, por la partida de Julián, tengo que contarlo también, directamente, que de alguna forma u otra, su partida de este universo ha unido a la familia

¿Ya tiene listo su testamento?

Y reveló que después de la inesperada partida de Julián Figueroa, ya tiene listo su propio testamento.

Mi hija, me regaña a mí, me jala la oreja, un día me dice ‘No tomes café, no te desveles, duerme bien’ pues sí, por su culpa, he dejado las cosas claras, creo que no hay mucha discusión en eso

¿Qué opina de la polémica con Juan Osorio?

Y aprovechamos para preguntarle sobre lo dicho por Juan Osorio, en el sentido de que aún no recibe sus disculpas por haber dudado de la paternidad de su hijo Emilio.

Lo que tengo entendido, que recibió mis disculpas y lo entendió al máximo, fue un error grave de mi parte, creo que la persona que más se tuvo que haber ofendido era él, gracias a Dios, entendió mi situación, entendió mi error, vio mi disculpa, que eso fue lo más importante

Y contó lo que La Calera, que data del año 1817 y fue propiedad de los ex presidentes mexicanos Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, significaba para su padre:

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