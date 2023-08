Después de que Maribel Guardia anunciara que va a disminuir sus compromisos laborales para dedicarle más tiempo a su nieto, José Manuel Figueroa le pidió que ni se le ocurra pensar en el retiro, pues sus admiradores la aclaman y según afirma él es uno de ellos.

Te puede interesar: Patricio Levy revela que venderán la casa que fue de Talina Fernández

¿Qué dijo José Manuel Figuera al respecto?

Sobre el posible retiro de Maribel Guardia de los escenarios tras la muerte de su hermano Julián Figueroa, José Manuel Figueroa mostró su descontento y aseguró que “no me gustó y te lo repruebo Maribel que digas que te quieres retirar”.

José Manuel Figueroa pide a Maribel Guardia no pensar en el retiro

“Quiero tomarme un café contigo porque creo que eres una mujer con mucho talento, con mucho futuro, con mucho que dar para México y no me gusta escuchar de tu palabra, de tu voz que te vas a retirar. Te debes a nosotros tus admiradores y queremos que sigas adelante”’, recalcó.

También te puede interesar: Jacqie Rivera confiesa que desea una reconciliación con su familia

¿Tiene pensado algún homenaje para Julián Figueroa? Sobre si tiene pensado algún tipo de homenaje para su hermano Julián Figueroa, José Manuel dijo: “Claro, no hay mucho. El homenaje para mi padre, para Julián, Sebastián y Trigo siempre va a estar presente”.

“Eran mis hermanos y nunca me mintieron y siempre me dijeron y me subrayaron mis errores y ahorita con eso les hago honor”, agregó el también hijo del finado Joan Sebastian, mejor conocido como ‘El Poeta del Pueblo'.

Te puede interesar: Investigamos la identidad de Honorina Montes. ¿Es Marcela Basteri?

José Manuel Figuera y su novia no fueron juntos a un evento

José Manuel Figueroa asistió como invitado a una de las noches de “Big Band Jazz” en el Auditorio Nacional, mientras su novia Marie Claire Harp se encontraba enfrente en el concierto que Romeo Santos ofreció en el Campo Marte de la Ciudad de México, a donde prefirió ir antes que acompañarlo. “Mi vieja está de aquel lado, no vino para acá. Esto es para los viejitos”, finalizó José Manuel Figueroa.