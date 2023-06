Joven recibe críticas por pedir dinero para ver a Taylor Swift.

En los últimos días, ha surgido una creciente preocupación entre los jóvenes amantes de la música en México, especialmente aquellos seguidores de Taylor Swift.

La emoción y el entusiasmo por la noticia de los próximos conciertos de la cantante en el país, ha sido palpable, pero desafortunadamente, la venta de boletos, que comenzó el pasado 13 de junio, ha generado frustración y desilusión entre algunos fanáticos.

La demanda de boletos para los conciertos de la intérprete de “Shake it off” ha sido abrumadora, lo que ha llevado a muchos jóvenes a enfrentar dificultades para adquirir sus entradas.

A medida que los boletos se agotaban rápidamente, algunos fanáticos se encontraron en una carrera contrarreloj para asegurar su lugar en uno de los eventos más esperados del año.

¿Te imaginas realizar una compra en línea… y que te roben?

En medio de esta situación, una historia en particular ha llamado la atención. Una joven “swiftie” decidida a no perderse la oportunidad de ver a la cantante en vivo, recurrió a solicitar dinero para comprar su entrada. Lamentablemente, sus esfuerzos no dieron los resultados esperados.

¿Cómo sucedieron los hechos?

A través de Twitter, se ha hecho viral la captura de pantalla de un post que una joven hizo en Facebook, en donde le pidió a sus amigos que le depositaran dinero para poder comprar su boleto para el concierto de Taylor Swift en México.

En la publicación, la joven de nombre Hazel Itzel, dice que ha soñado con ver a la cantautora en vivo, pero que no tiene nada que rifar o vender para obtener el dinero.

Amigos es la primera vez que les pido un favor, ya me canse de trabajar. Si cada Follower me deposita 20 pesos se los voy agradecer eternamente. 😞 Hoy por mi, mañana también 🙏🏽 pic.twitter.com/uPpnPNhZp6 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 5, 2023

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

La publicación en Twitter generó un gran revuelo y provocó intensas críticas para la joven, ya que muchos usuarios expresaron su indignación, al considerar injusto que simplemente esté solicitando dinero, sin dar nada a cambio.

