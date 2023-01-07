Un joven decidió dejar todo por la música sin avisar a sus padres.

Un joven decidió dejar la escuela y todas sus responsabilidades para perseguir su sueño de triunfar en la música. No avisó a sus padres y ellos estaban sumamente molestos con él.

Un hombre estaba muy enojado con su hijo porque se enteró de que quería dejar absolutamente todo para intentar triunfar dentro de la música. Esto no le pareció nada bien al padre y decidió que quería que su hijo se fuera de la escuela hasta que recapacitara.

El hijo de este hombre quiso defenderse diciendo que solamente pedía que entendieran su sueño; solamente quería dedicarse a la música y a la composición de canciones, también porque nunca le gustó la escuela y se dio cuenta desde pequeño que él no era bueno para estudiar, por su bajo desempeño. Este joven fue muy terco al decir que no necesitaba la escuela y tampoco estudiar cualquier otras cosas para poder salir adelante.

La novia de este muchacho también tuvo una oportunidad de intervenir en la discusión. Ella le lleva algunos años de diferencia, pero tampoco tiene algún trabajo o alguna ocupación por el momento. Ella llegó a vivir a casa de su novio por problemas con su familia, porque ella también decidió dejarlo todo para intentar triunfar haciendo videos de maquillaje.

La madre de este muchacho no sabía nada de los planes de su hijo. Ella se enteró que había dejado la escuela días atrás cuando la escuela llamó para avisarle que no habían visto a su hijo desde hace varios meses. También reveló que aceptó a la novia de su hijo porque él la amenazó con irse de la casa. Esta señora aceptó que nunca quiso a la novia de su hijo en su casa.

La tía del muchacho que quiere hacer música admitió que quería apoyar a su sobrino para que pudiera perseguir sus sueños y no creciera como una persona frustrada. Dijo que su hermano tenía una forma de pensar muy anticuada y que eso no siempre era lo mejor para su hijo. Aunque también dijo que su sobrino podía elegir lo que le gustaría hacer.