Un joven se quiso quitar la vida por los maltratos de su padre.

Un joven tenía un gran problema con su padre. Él ha tenido que soportar los malos tratos de su padre e incluso ha escuchado como él le ha dicho que lo odia y ha visto que sus hermanos reciben más apoyo y cariño de su padre. Ya no sabía qué hacer y este joven intentó quitarse la vida por todo lo que le ha hecho su padre.

Un joven intentó quitarse la vida por los malos tratos que le da su padre. Ha tenido que escuchar como su padre le decía que lo odiaba y que a sus hermanos lo quieren más, haciendo que este joven caiga en una gran depresión. Además, él padece una enfermedad algo extraña, aunque tampoco hará que se paralice. Para su padre esto es una mentira para que no trabaje y ya no haga nada.

El padre de este chico quiso defenderse y justificar todo lo que ha hecho. Diciendo que él trabajó desde pequeño, quiso que su hijo tuviera una niñez igual, aunque esto fuera también explotación. Además, dijo que su hijo era un inútil y que siempre se hace la víctima. Eso fue lo que ocasionó que se separará de su esposa.

La madre del muchacho quiso apoyar a su hijo. Ella dijo que también había tenido que soportar todos los malos tratos y ataques de su esposo, revelando que era un hombre muy violento y agresivo. Incluso confesó que él le ha dicho que duda que ese joven sea su hijo por "débil".

La abuela del joven también quiso hablar en la discusión, pero no para defender a la madre, sino al padre del muchacho. Aunque supiera de todos los malos tratos que da a su hija y a su nieto, esta señora pensaba que toda la culpa era de su hija y que debía quedarse a lado de su esposo, en lugar de dejarlo. Quería que se hiciera responsable, a pesar de la violencia que sufría.

La tía del muchacho defendió a su hermana diciendo que no tenía por qué soportar los malos tratos de su esposo. También dijo que la manera de pensar de su madre es muy anticuada y que aunque ella estuviera acostumbrada a ser una víctima de la violencia, su hermana no lo iba a hacer. Además, ella le está dando todo el apoyo a su sobrino y a su hermana para que dejen a su esposo violento.