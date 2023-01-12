Un joven pensaba que la nueva novia de su padre era una interesada.

Un joven tenía un problema muy grande con su papá. Su madre falleció hace algunos años y ahora su padre tiene una nueva pareja. Este joven no niega que quiere que la felicidad pueda encontrar nuevamente a su padre, pero también pensaba que esa mujer tenía malas intenciones. También resultó ser que ella estaba acosando al hijo de su nueva pareja.

Este joven relató su historia. Relató la manera en la que su madre falleció y cuál fue la dinámica familiar en ese momento. Durante un tiempo, todo iba bien, pero cuando su padre conoció a su nueva pareja, parece que las cosas se arruinaron. Este joven dijo que su padre era una persona distinta por ella y que podría perder muchas cosas.

El padre de este joven afirmó que su hijo no lo apoyaba en esta nueva relación y que le había dado la espalda desde que había comenzado a salir con una nueva mujer. Aunque su hijo le reprochara que él y su hermano ya no eran prioridad, el padre negó rotundamente esto e incluso llegó a insinuar que ellos eran unos malagradecidos por todo lo que él había hecho por ellos.

La nueva pareja de este hombre dijo que ya había encontrado al amor de su vida y no pensaba dejarlo por las tonterías de sus hijos. También atacó al hijo de su pareja diciendo que era un mentiroso por todo lo que dijo de los malos cuidados que le da a su hija pequeña. Además, la confrontaron por unos mensajes que insinuaba cosas de doble sentido con el hijo de su nueva pareja.

La tía del joven también tenía pruebas de los acosos que la nueva pareja de su cuñado. Ella reveló que los encontró en algún momento en su negocio y también sabía de otros momentos en los que ella ha tratado de propasarse con su sobrino para obtener algo más. Quería que su cuñado entendiera que esa mujer solamente quería causar problemas.

El ex-novio de la nueva pareja tuvo una intervención sorpresa en esta discusión. A pesar de que se haya dicho que él abandonó a su hija y a su pareja, reveló todo lo que pasó. Él siempre ha querido estar cerca de su hija y su ex mintió para alejarlo, haciendo también que cayera en el alcoholismo.