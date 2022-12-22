Un joven pensó que su padre vivía en EUA, pero murió desde hace años.

Un joven llegó al programa porque su tía lo acusó de haberla engañado con la muerte de su abuela para poder quedarse la herencia y con la casa, pero las cosas no eran como ellos pensaban. Su tía mencionó que él y su padre siempre fueron los favoritos, pero su padre nunca ha estado cerca.

Una mujer llegó muy molesta acusando a su propio sobrino de haberse aprovechado de cuidar a su madre para poder quedarse con su casa y con su herencia. La abuela murió y esta mujer se enteró de su muerte mucho tiempo después, enojándose bastante por esto.

El joven en cuestión se defnedió diciendo que él solamente buscó apoyo en su familia pero su tía y su primo comenzaron a atacarlo y a decirle de lo peor, haciendo que él pensara que solamente estaban interesados en el dinero y en la casa, para nada en la salud de su abuela ni en sus últimos días.

El hijo de esta mujer estaba muy molesto porque creía que su primo quería verle la cara para poder dejarla fuera de la herencia y dejar claro que él estaba dispuesto a todo para defender a su madre. Le dijo de todo a su primo, incluso lo atacó con un "tus padres no te quieren".

La novia del muchacho también tuvo su momento en la discusión y lo defendió para decirles a su tía y a su primo que ellos nunca vieron por la salud y los cuidados de la abuela. Solamente querían quedarse con el dinero y la casa de la herencia.

La sorpresa para todos fue la llegada de la ex-novia del padre del joven. Aunque todos aseguraban que este hombre estaba fuera del país, la mujer aclaró la situación y explicó que él llevaba varios años muertos, pero no quiso decir nada para no crear ningún tipo de problemas.