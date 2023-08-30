Revelan que a Juan Gabriel le urgía un segundo stent en las arterías

Qué Juan Gabriel pudo haber prolongado su vida, si hubiera accedido a que le implantaran un segundo stent en las arterias, tal como lo habían recomendado sus médicos. Desde Cancún, la revelación hecha en exclusiva para Ventaneando, es de André de Regil, a siete años de la partida de quien fuera su protector, jefe y amigo.

Se le informó que tenía que hacerse otro segundo stent, se hizo el primero y tenía que hacerse el segundo, y todos, desde Ivan, su hijo, muchas personas muy cercanas a él, le ofrecieron opciones para que se hiciera esa segunda intervención, pero él ya no quería ir a un hospital

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No sé si él sabía, que eran pocas las oportunidades o que eran muy cortas las oportunidades que tenía de seguir con esa afección, porque sí era grave, habían muchas posibilidades de que él pudiera entrar, hacerse esa cosa tan sencilla, la verdad, que le hubiera dado cinco o seis años más

¿Cómo era la vida de Juan Gabriel fuera de los escenarios?

André, recuerda cómo a pesar de dar conciertos de casi cinco horas de duración, fuera de los escenarios a Juan Gabriel, incluso le costaba trabajo caminar.

Si no estaba en el escenario, sí se le dificultaba trasladarse, por ejemplo en Xolumado, habían cada 15 metros, habían unas bancas, entonces él caminaba y se sentaba, sí tenía un problema en la orta

¿Por qué Juan Gabriel no quería volver al hospital?

Y revela la posible razón por la que Juan Gabriel no quiso volver a un hospital, luego de haber estado en coma inducido, en el año 2014 en Las Vegas, y lo que les hizo jurar a sus cercanos que nunca lo intentaría.

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