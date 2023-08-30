  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Juanes lleva más de una década luchando contra la depresión

El colombiano ofreció detalles sobre su estado y reconoció que aún no vence este trastorno. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Juanes (4).jpg
Juanes (2).jpg
Juanes (3).jpg
Juanes (5).jpg
Juanes (6).jpg
Juanes (7).jpg
Juanes (8).jpg
Juanes (9).jpg
Juanes (10).jpg
Juanes (11).jpg
Juanes (12).jpg
Juanes (13).jpg
Juanes (14).jpg
Juanes.jpg
Juanes (15).jpg
/
Juanes (4).jpg
Juanes (2).jpg
Juanes (3).jpg
Juanes (5).jpg
Juanes (6).jpg
Juanes (7).jpg
Juanes (8).jpg
Juanes (9).jpg
Juanes (10).jpg
Juanes (11).jpg
Juanes (12).jpg
Juanes (13).jpg
Juanes (14).jpg
Juanes.jpg
Juanes (15).jpg
Juanes (4).jpg
Juanes (2).jpg
Juanes (3).jpg
Juanes (5).jpg
Juanes (6).jpg
Juanes (7).jpg
Juanes (8).jpg
Juanes (9).jpg
Juanes (10).jpg
Juanes (11).jpg
Juanes (12).jpg
Juanes (13).jpg
Juanes (14).jpg
Juanes.jpg
Juanes (15).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado