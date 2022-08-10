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FOTOS | Esta es la razón por la que Juanpa Zurita sufrió bullying en la escuela.

El influencer Juanpa Zurita confesó haber sufrido bullying cuando estaba en la escuela, pues tartamudeaba. ¿Cómo lo superó? Te contamos.

Por: TV Azteca

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