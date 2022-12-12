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FOTOS | Jueza niega a Pablo Lyle nuevo juicio, en febrero se conocerá su sentencia.

La defensa del actor buscó un nuevo juicio para su cliente, pero la jueza Marisa Tinkler Méndez dijo que “no”.

Por: TV Azteca

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