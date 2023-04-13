Julián Figueroa estuvo bailando en La Resolana junto al Capi Pérez.

Durante las primeras horas de la madrugada del pasado lunes, las redes sociales se incendiaron con la noticia de la muerte inesperada de Julián Figueroa, quien perdió la vida en su casa de la Ciudad de México a consecuencia de un infarto al miocardio.

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Desde el momento que se reveló la noticia, los programas de nuestra casa, TV Azteca, ha recordado las mejores vivencias que dejó el joven cantante, quien estaba comenzando su carrera con la intención de seguir los pasos de su padre, Joan Sebastian.

Por ese motivo, recordamos que hace unos años Julián Figueroa fue uno de los invitados de nuestro querido Capi Pérez, quien tuvo el honor de tenerlo en La Resolana.

¿Cómo fue la participación de Julián Figueroa en La Resolana?

Fue en el 2020, cuando Julián Figueroa fue invitado a La Resolana, donde tuvo que cumplir con uno de los clásicos retos del programa, donde Capi Pérez siempre pone al límite a todos los que pisan su foro.

En ese entonces, un señor de origen guatemalteco estaba de moda, conocido en las redes sociales como ‘El Lobo’ Vásquez, quien se hizo famoso por su forma de bailar, por lo que los invitados tenían que imitar su talento de la mejor forma.

Fue en ese momento, cuando Julián Figueroa tuvo que sacar sus dotes de bailarín, pues lo hizo de forma perfecta, mostrando su lado más sensual que conquistó a sus fans.

¿Qué va a pasar con las cenizas de Julián Figueroa?

Luego de guardar silencio durante el funeral de Julián Figueroa, Maribel Guardia rompió en llanto frente a los medios de comunicación, donde reveló lo que va a suceder con las cenizas de su hijo.

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