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FOTOS | A Julián Figueroa le dolía el pecho, fue a recostarse y murió de un infarto.

Revelan más detalles de los últimos momentos de Julián Figueroa con vida, quien falleció a los 27 años debido a un infarto al miocardio. Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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