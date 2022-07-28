Julian Gil fue internado en hospital para ser operado de emergencia.

Desde hace varios meses los problemas de salud han acosado a Julian Gil, pues recordemos que hace un tiempo reveló que el año pasado los médicos le detectaron cáncer en la piel.

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Por tal motivo, el actor tomó la decisión de quitarse el lunar que tenía en el pecho, luego del procedimiento, Julian Gil informó que estaba completamente libre de cáncer; sin embargo, hace unas horas ingresó nuevamente al hospital.

Julian Gil fue internado en un hospital.

Por medio de sus redes sociales, Julian Gil compartió con sus miles de seguidores un video en donde se le puede ver ingresando en camilla al hospital bajo el efecto de la anestesia, por lo que de forma inmediata todos se comenzaron a preocupar por su estado de salud.

Sin embargo, más tarde Julian Gil explicó el verdadero motivo por el que fue ingresado al hospital en esas condiciones y, aclaró que solo se trató de una operación en la rodilla.

Tras aclarar la situación con sus miles de fans en las redes sociales, Julian Gil publicó en su perfil de Instagram una serie de fotos y video en donde se puede ver el momento en que estaba esperando ahora ser ingresado al quirófano, donde mostró la gran actitud que tenían antes del proceso.

En otra de las fotos, se puede ver que Julian Gil todo el tiempo estuvo acompañado de su novia, la periodista deportiva Valeria Marín, quien ha acompañado al actor en todo el proceso de recuperación.

En sus historias de Instagram, Julian Gil compartió que actualmente ya se encuentra en casa recuperándose del proceso en su rodilla, todo el tiempo acompañado de uno de sus perros.

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El actor compartió con sus fans en todo momento el proceso que ha vivido con su operación y la recuperación que lleva.

