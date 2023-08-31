Julián Gil pide que le digan a él y no a los medios si podrá ver a su hijo

Después de que recientemente Marjorie de Sousa afirmara que no está cerrada a un encuentro entre su hijo Matías y Julián Gil, éste último reacciona asegurando que lo mejor sería que la actriz se lo dijera directamente a él y no a los medios de comunicación.

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Hoy no es un día en el que yo quisiera hablar de eso, tampoco es que tenga tanta información que les pueda dar, es lo mismo que les pude haber dicho hace seis meses, un año o dos años, no tengo más información, me parece perfecto que eso se los haya dicho a ustedes, pero de alguna manera, pienso que si se lo tiene que decir a alguien, es a mí. Esperando esa llamada, claro que sí… Te repito, me parece perfecto y me alegra, pero estaría chévere que lo hablara conmigo, es a mí a quien le tiene que hablar

Julián Gil, habló durante la inauguración de su nuevo restaurante de comida italiana en la Ciudad de México, evento al cual acudieron personalidades como Carla Estrada y Lyn May, entre otras.

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