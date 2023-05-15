Julio César Chávez desesperado. Su hijo recayó en las adicciones.

Consternado por el estado mental y físico de su primogénito, Julio César Chávez confirma que recayó en las adicciones a tan solo unos días de haber salido de un centro de rehabilitación.

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Yo no quiero que mi hijo se muera, yo quiero que mi hijo viva muchos años, que se encuentre con su familia que es lo más importante, mis nietos, pues lógicamente me da mucha tristeza ver a mi hijo Julio en ese estado

Yo les he dicho a mis hijos ‘Mientras yo esté vivo y mientras yo esté limpio, yo les voy a dar la ayuda, así me odien, así no me hablen el resto de su vida, pero yo siempre voy a dar ese empujoncito’ Claro, claro que he llorado, claro que lloro, soy un ser humano, me entiendes

Se tomó un ansiolítico, pero como es obsesivo compulsivo, se tomó tres y no durmió dos días, tres días, se le inflamó la cabeza y empezó hablar puras…

Sobre lo que Junior dijo en alguno de sus videos en redes sociales, asegurando incluso, que su familia le ha robado dinero de sus peleas, JC Chávez respondió:

Mira, yo también decía lo mismo, me entiendes, cuando yo me estaba divorciando de su mamá, yo también andaba psicótico y hablaba puras…, eso es mentira, eso es mentira, la verdad, yo voy el domingo y voy a decirle a Julio que haga un video mandándoselos a todos ustedes para que se disculpe y diga si fue cierto o es verdad

Julio César Chávez ofreció su ayuda a todos.

El excampeón de boxeo fue captado a su llegada a la Ciudad de México donde ofreció ayuda a quienes necesiten orientación contra adicciones en su centro de rehabilitación.

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