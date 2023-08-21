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FOTOS | Hailey, esposa de Justin Bieber es la que manda en los negocios del cantante

Hailey, esposa de Justin Bieber, está comenzando a desempeñar un papel mucho más importante en la carrera de Justin, te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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