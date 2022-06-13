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FOTOS | ¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que le dejó paralizada la cara a Justin Bieber?

El cantante compartió con sus seguidores el duro momento que atraviesa y dio detalles de la enfermedad que lo ha obligado a cancelar su gira de conciertos

Por: TV Azteca

Justin Bieber intentando sonreir..jpg
Justin Bieber anuncia enfermedad..jpg
Justin Bieber con camisa a cuadros..jpg
Justin Bieber con el ojo semi cerrado..jpg
Justin Bieber con gorra verde..jpg
Justin Bieber de perfil..jpg
Justin Bieber de naranja..jpg
Justin Bieber componiendo..jpg
Justin Bieber con máscara..jpg
Justin Bieber de medio lado..jpg
Justin Bieber Monterrey, México.jpg
Justin Bieber pelon .jpg
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Justin Bieber Monterrey Nuevo León .jpg
Justin Bieber marca de ropa.jpg
Justin Bieber mascota.jpg
Justin Bieber manejando.jpg
Justin Bieber jugando basquet.jpg
Justin Bieber gym.jpg
Justin Bieber ensayos.jpg
Justin Bieber grabando.jpg
Justin Bieber gorro rosa.jpg
Justin Bieber ensayos (2).jpg
Justin Bieber de rosa.jpg
Justin Bieber concierto Monterrey.jpg
Justin Bieber en Monterrey.jpg
Justin Bieber con lentes.jpg
Justin Bieber con lentes (2).jpg
Justin Bieber bigote.jpg
Justin Bieber antes del concierto.jpg
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