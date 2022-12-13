MasterChef Celebrity dijo adiós a Karla Gascón en la semifinal, con lo que la actriz se perdió la oportunidad de llegar a la Gran Final.

Y es que en el duelo de muerte súbita, la española perdió ante Alejandra Ávalos que se sumó a Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Ricardo Peralta como los famosos que buscarán ser el mejor en la cocina más famosa de México.

En entrevista en nuestro podcast De lo que UNO se entera que conduce Chicken, Karla Gascón habló de su paso por la cocina más famosa e hizo énfasis en las diferencias que tuvo con Nadia, especialmente cuando les tocó estar esposadas durante un reto.

"Es el show de Nadia. Yo le dije a Nadia 'te acabo de hacer algo que te hará pasar a la posteridad, como una cosa positiva, incluso ayudándote a que promulgues tu historia'. Mi hija ahora me dice 'ojalá que me ayude el Diosito de Nadia'".

"Las nuevas generaciones van a decir eso sin saber de dónde viene. No quiero hablar de más porque si les digo lo que en realidad me dijo ella", añadió.

Por último, Karla Gasccón cerró diciendo que cada quien puede creer en lo que mejor les parezca, ya que debe ser respetable.