FOTOS | Carla Morrison le echa flores a Christian Nodal con todo y propuesta.

La reciente entrega musical del Christian Nodal, “Ya no somos ni seremos”, ha dado mucho de qué hablar; en primera porque salió días después de que se dio a conocer que los “Nodeli” habían roto su compromiso matrimonial y en segunda porque la letra lanza varias pedradas ¿A Belinda?

Para los seguidores de Belinda la canción no es más que un tema de despecho, mientras que para otros, como la también cantante Carla Morrison, es una gran canción y así se lo hizo saber a Nodal.

A través de las redes sociales, Morrison le escribió el siguiente mensaje: “Un día hay que escribir algo juntos y luego, hasta cantarlo juntos”.

Tan pronto le envió un mensaje, el cantante de “Botella tras botella” le respondió: “Sería un placer”.

Propuesta y respuesta que de inmediato provocó el alboroto tanto en los seguidores de Carla Morrison como en los de Nodal.

Y ahora todos quieren saber ¿Qué habrá pensado Belinda de esta propuesta?

