Así salió Karla Panini en defensa de Piqué tras canción de Shakira.

Ni seguidores, ni famosos, ni marcas se han podido mantener al margen del nuevo éxito de Shakira y han aprovechado el momento para obtener reconocimiento y visibilidad. Así, la controversial exlavandera, Karla Panini, no pudo quedarse fuera y esto fue lo que dijo.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Karla Panini, quien ha estado en el ojo del huracán por convertirse en la tercera en discordia entre su fallecida “amiga” Karla Luna y su entonces esposo Américo Garza, con quien contrajo nupcias; ahora sale en defensa de Piqué tras el lanzamiento de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

¿Qué dijo Karla Panini sobre Piqué tras éxito de Shakira?

La exlavandera se hizo viral de nueva cuenta, pues desde su cuenta de Instagram mandó un mensaje al padre de los hijos de Shakira, donde asegura que ella sabe lo que es estar en medio del linchamiento mediático.

Además, agradeció a Piqué porque ya se olvidaron de ella y porque sabe reírse de las desgracias, pues ahora con las redes sociales cada persona puede emitir una opinión o un juicio que no se pide, pues nos creemos expertos en todo.

"¡Gracias Piqué! La mejor forma de tomar la vida es riéndose de ella; y más aún, si estás en medio de un escándalo público. Seas o no seas “figura pública” porque a TODOS nos puede tocar, y más en este tiempo de redes sociales; donde hay expertos en todos los temas. Todo mundo creemos saberlo todo y todos estamos listos para emitir una opinión o un juicio que jamás se nos pidió, pero lo hacemos”, así lo dijo Panini.

Recalcó que con el tiempo ella ha aprendido a amar a sus ‘haters’, ya que considera que el odio es realmente admiración y que son tan creativos los memes que hasta ella los comparte; sin embargo, no se muestra tan receptiva y buena onda como dice, pues tiene comentarios restringidos en las publicaciones.

Panini también pidió que no la olviden, que está bien que se distraigan con Shakira, Piqué y su nueva relación, pero que regresen. Bien dicen que, del amor al odio, solo hay un paso.

"¡De favor NO me olviden! por ahora distráiganse con Piqué, pero después vuelvan, ¡siempre vuelvan! Porque si algo hago, de un tiempo acá, es amar a mis haters????. No sería la misma sin su “odio” que en realidad es admiración”, culminó Karla Panini en su cuenta de Instagram.