Karla Sofía Gascón confesó que sufrió bullying por su humor negro.

El humor negro y los comentarios ácidos con los que Karla Sofía Gascón se caracterizó durante su paso por MasterChef Celebrity le provocaron un sinfín de bullying, ataques y críticas en redes sociales, entre las cuales hubieron amenazas de muerte, incluso de parte de personas que como ella pertenecen a la comunidad LGBTQ+.

En exclusiva para Ventaneando, la controvertida actriz habló sobre esto y confesó que le da muchísima gracia que haya gente que haga esto. “Me hace muchísima gracia que haya gente que sea tan im..., tan sinvergüenza, tan mala y tan desgraciada que se atreva a amenazarte de muerte”.

¿Qué opina que gente de su comunidad la haya criticado? Fiel a su estilo, Karla Sofía Gascón aseguró que en esto no importa que sean gays, trans o LGBT, pues igual lo hacen.

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“Siempre lo voy a repetir, ser LGBT, ser gay, ser trans, ser lo que quieras ser no te quita lo pende… Pero en realidad tiene un trasfondo que es transfobia, que es de odio a un cierto grupo de personas”, añadió.

¿Qué dijo sobre la muerte de Verónica Forqué?

Karla puso el tema del bullying sobre la mesa ya que el año pasado la actriz española Verónica Forqué, quien también participó en MasterChef, pero en la edición de España, decidió quitarse la vida, entre otras cosas, por el bullying que sufrió en redes sociales tras participar en el reality de cocina.

“Parece ser que ya traía problemas y que su participación en MasterChef y el bullying que recibió a través de las redes sociales fue un agravante, pero lo entendí cuando yo estuve en esa tesitura de decir: ‘pu… ma… parece que no sirvo para nada en este mundo y que todo me va a ir mal, ¿qué hago yo con mi vida?’”, sentenció.

Así mismo, declaró que hay cosas muy serias que “están pasando ya fuera de bromas” porque desconoce qué loqueras tiene la gente en la cabeza, pero aseguró que esto se debe a un problema social que se ha agravado en redes sociales donde “todo mundo suelta ese veneno”.

