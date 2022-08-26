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FOTOS | ¡Karol G rechazó participar en la película "Aquaman"!

Karol G confesó que rechazó a DC Comics, ¡pues se negó a participar en la película “Aquaman”! Sí, junto a Jason Momoa.

Por: TV Azteca

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