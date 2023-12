Karol Sevilla y Mario Bautista pasan romántico momento y confirman su romance

¿Con él no se esconde? Karol Sevilla se ha dejado ver muy feliz al lado de Mario Bautista, a diferencia de con Emilio Osorio, este hecho ha llamado la atención de sus fans, pues constantemente se dejan ver en público y comparten su felicidad.

Cabe mencionar que hace algunas semanas se vio a Emilio Osorio bastante romántico con una exintegrante de Acapulco Shore, ante esto Karol Sevilla se mantuvo al margen y no pronunció palabra alguna ni reveló los motivos por los que se separó del hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos

¿Hubo una infidelidad en su relación con Emilio Osorio?

Luego de que se filtrara la noticia de que Emilio Osorio, inició una nueva relación con Leslie Gallardo, Karol no quiso decir si ella fue la tercera en discordia de su noviazgo, ya que hubo varios rumores de infidelidad, aunque nunca fueron confirmados.

“Voy a contestar como la Miss Universo, considero, gracias. Mira, yo soy una dama y las damas no tenemos memoria, de mi boca no va a salir, mira creo que tengo la corona súper puesta y justamente yo no voy hablar de personas ajenas, ni de vidas ajenas, porque estoy muy concentrada en mi vida y en mi carrera, y en mi música, es mi prioridad”.

¿Karol Sevilla y Mario Bautista andan en plan romántico? Cabe mencionar que tanto Mario Bautista como Karol Sevilla siguen diciendo que están solteros y sin compromisos, incluso que “son del pueblo y para el pueblo”, pero sus acciones denotan todo lo contrario, pues se les ve muy juntitos.





En su más reciente video se les ve bastante románticos. Al parecer ambos se encuentran en la casa de Mario Bautista tomando una copa de vino, posteriormente salen bailando y cantando el tema “Escándalo” de La Sonora Dinamita.

¿Por poco se besan?

En el video se les ve bastante divertidos; sin embargo, todo pudo haber terminado en un tierno beso, pues al estar bailando ambos terminaron en el piso y bastante cerquita el uno del otro, lo que desató la locura entre sus fans.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí porque Karol Sevilla le dedicó unas emotivas palabras a Mario Bautista para agradecerle por el grato momento que pasó a su lado: “Qué noche tan increíble ese día, te adoro mi Charles”.