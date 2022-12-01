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FOTOS | Kate del Castillo también fue víctima de la discriminación.

La estrella de la pantalla chica confesó que en varias ocasiones le pidieron que se hiciera unos arreglitos.

Por: TV Azteca

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