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FOTOS | Reportan que Bad Bunny y Kendall Jenner ya terminaron

Medios estadounidenses comparten que los famosos Kendall Jenner y Bad Bunny ya no andan... ¡La última vez que se les vio juntos fue en octubre! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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