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FOTOS | Kendall Jenner admite que no se siente parte de las Kardashian. ¡Se sabía!

A pesar de compartir a la misma mamá, Kendall Jenner confesó que no se siente parte del clan de las Kardashian. ¡Se notaba! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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