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FOTOS | ¡Se filtra pelea entre Kristal Silva y Vanessa Claudio! ¡Se dieron con todo!

Se rumoraba que Vanessa Claudio y Kristal Silva no se llevaban bien... ¡Y se encontraron en el baby shower de Cynthia Rodríguez! Te contamos sobre el encontronazo.

Por: Ana Patricia Pérez

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Vanessa posando.jpg
Kristal vacaciones.jpg
Vanessa vestido rojo.jpg
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Vanessa y su mascota.jpg
Kristal sonriendo.jpg
Vanessa paz.jpg
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Vanessa globos aerostaticos.jpg
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Vanessa Jurassic Park.jpg
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Vanessa en Londres.jpg
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