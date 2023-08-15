Kuno Becker agradece a su mascota por haberlo rescatado de las adicciones

Aunque durante años enfrentó una dura batalla para combatir sus problemas de adicción a sustancias prohibidas, el actor Kuno Becker se encuentra en su mejor momento y agradece a su mascota de nombre ‘Martina’, el haberle salvado la vida.

’Martina’, para mí es el reflejo de Dios en la Tierra, porque los animales son inocentes, en los momentos más duros de mi enfermedad, se me subía al pecho y no me juzgaba, me veía, me daba esperanza. Entonces, me dio esperanza, nunca me juzgó, a los animales no les importa si estás arriba, si estás abajo, o estás bien o estás mal, ellos están, es amor incondicional, por eso los quiero ayudar

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¿Quién más lo ayudó en sus momentos más complicados?

Pero, 'Martina' no fue la única en ayudarlo en su sanación.

Después, fui a rescatar a una perrita y estaba en un refugio de perros allá, cerca de Los Ángeles y había una perrita que estaba muy, muy, muy calmada, puse la mano en la reja de la perrita y puso su patita, le prometí que un día iba a hacer mucho por muchos animales, algo grande por eso hice ‘Pets 51’. Esa promesa se la voy a cumplir, luego traté de buscar y nunca la volví a ver, es más, me dijeron que no había estado ninguna perrita así

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Kuno, es parte del elenco de la nueva serie de TV Azteca ‘Doctora Lucia’, donde junto con Mauricio Islas, Ana Layevska y Marimar Vega, encarnarán a un joven grupo de médicos en un hospital, en el que tendrán que sortear toda clase de contratiempos y desafíos.