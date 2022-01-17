FOTOS | Kylie Jenner manda en Instagram, sus 300 millones de seguidores la avalan.

Kylie Jenner acaba de sumar un nuevo éxito en su vida: se coronó como la mujer con más seguidores en Instagram. Según los números de su red social, hasta el momento la siguen 300 millones de personas.

Cifra que ninguna mujer, es más, ni sus polémicas hermanas logran alcanzar.

Jenner se ha ganado el cariño del público por mostrarse como una mujer como cualquier otra, que lucha por sus sueños, que trabaja a diario para cumplir cada propósito que se propone, que se dedica a su hija en cuerpo y alma, que no deja de lado el amor, sobre todo que ayuda a quien más lo necesita.

Y pese a que en estos momentos la joven ha dejado de lado su cuenta de Instagram, casi al 50 por ciento, por su embarazo, los seguidores le siguen lloviendo.

Cabe resaltar que el rey de Instagram es el futbolista Cristiano Ronaldo con 390 millones de seguidores, cifra que está lejos de alcanzar Kylie Jenner, pero que en una de esas sorprende y hasta lo rebaza.

De acuerdo con una empresa de marketing, Kylie Jenner no es la famosa que más ganancias genera, sin embargo, eso a ella la tiene sin cuidado, pues detrás de ella se encuentra Kylie Cosmetics.

