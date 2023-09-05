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FOTOS | Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirman romance, ¡se besaron en público!

Después de meses de rumores, por fin Kylie Jenner y Timothee Chalamet confirman su romance con un tierno beso frente a miles de personas. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Kylie foto en espejo.jpg
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