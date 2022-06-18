La Academia: ¿A qué hora y dónde ver el primer sábado de eliminación?

El pasado domingo se llevó a cabo el primer concierto de La Academia, el cual se engalanó con las presentaciones de los alumnos de esta generación, quienes se enfrentaron a las duras críticas de nuestro panel conformado por Lolita Cortés, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

A mitad de semana, Horacio Villalobos reveló en exclusiva antes las cámaras de Venga La Alegría que los sábados también habrá eliminación, esto después de la conversación que sostuvo con Alexander Acha, director de La Academia.

“Acabo de hablar con Alexander Acha, director de La Academia, y les tengo una noticia muy fuerte. Noticia de última hora: el sábado va a ser el segundo concierto de La Academia con eliminación y el domingo será la tercera gala con eliminación”, dijo nuestro crítico al matutino.

Esté sábado y domingo será la primera ocasión que habrá doble eliminación en La Academia, por lo que dos integrantes terminarán abandonando el reality de talento. Cabe recordar que el primer eliminado fue Roberto Poot.

Te puede interesar: La Academia: Este sábado y domingo habrá eliminado de nuestro reality.

¿Dónde votar por tu favorito en La Academia?

Si no quieres que tu académico favorito quede fuera de La Academia en esta primera semana de doble eliminación tendrás que votar por él o ella para salvarlo de quedar fuera de la competencia. Únicamente tendrás que descargar la aplicación de TV Azteca en VIVO y seleccionar la sección de La Academia y votar por tu alumno favorito para evitar que salga este sábado o domingo. Recuerda que tienes 10 votos diarios para repartir.

Retos que enfrentaron los académicos

Durante esta semana vivieron La Semana Militar, donde estuvieron sujetos prácticamente a un régimen militar desde que despertaron hasta que se acostaron, todo con tal de dar su mayor esfuerzo en lo que será la primera semana de doble eliminación.

Rubí Ibarra es la participante que deberá dar todo de sí para demostrar por qué merece seguir en la competencia, pues no le ha ido muy bien con los críticos y no ha terminado por encajar del todo con el resto de sus compañeros.

¿Cuándo y dónde ver el sábado de eliminación? Este sábado 18 de junio no te puedes perder en punto de las 20:00 horas el primer sábado de eliminación de La Academia, a través de las pantallas de Azteca UNO.