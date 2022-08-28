La Academia: Así fue el regreso de Cesia a Honduras tras ser la gran ganadora.

Cesia logró cumplir el sueño de millones de personas y convertirse en un ejemplo para muchas personas, la joven salió de Honduras hace unos meses para triunfar.

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Luego de varias semanas dentro de La Academia, Cesia logró sorprender a todos con su increíble voz y conquistó el primer lugar de la decimotercera edición del reality más popular de todo México.

Desde su primera aparición en el escenario de La Academia, Cesia sorprendió al panel de críticos con su potente voz, siendo una de las alumnas más destacadas de la generación, pues fue trazando su camino paso a paso hasta ser la gran ganadora.

Tras salir de La Academia, Cesia logró ganar un millón de pesos para poder seguir construyendo sus sueños, junto con el contrato con Sony Music para grabar su primer sencillo.

Una vez que está logrando sus sueños y dar los primeros pasos para construir una importante carrera en la música, Cesia regresó a Honduras en donde tuvo un sorprendente recibimiento por parte de sus miles de fans.

El regreso triunfal de Cesia a Honduras.

A su llegada a Honduras, Cesia se trasladó a un popular centro comercial de Tegucigalpa en donde dio una conferencia de prensa y habló de lo feliz que se siente de estar de nuevo en su tierra.

Por fin, por fin. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí, los amo. Gracias por todo su apoyo, por todo su amor. Vamos por más, Honduras. Estoy muy feliz y muy emocionada de regresar a Honduras. El esfuerzo valió la pena. ¡Esto es una locura, es una locura! No me lo puedo creer, los amo

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La joven fue recibida por miles de fans que en todo momento la corearon y celebraron sus primeros logros en el mundo de la música. A lo que Cesia reaccionó firmando autógrafos y tomándose fotos con los miles de fans.

