La Academia: ¿Quiénes son los invitados para este fin de semana?

Las emociones en La Academia están a tope después de que tres de sus alumnos fueran dados de alta y regresaran de nuevo a las instalaciones del reality de talento que se acerca a su recta final.

El escenario del reality show se ha engalanado con la presencia de grandes artistas de la talla de Kumbia Kings, Mónica Naranjo, María Fernanda y La Sonora Santanera, además de las presentaciones de grandes exacadémicos como Erasmo Catarino, Myriam Montemayor, Nadia Yvonne, Laura Caro, entre muchos otros.

Al igual que en las galas pasadas, este fin de semana habrá muchas sorpresas en los conciertos de La Academia, así lo informó nuestra producción a través de sus redes sociales donde anunció la presencia de tres grandes artistas.

Ellos son los grandes invitados de La Academia

El próximo sábado 30 de julio el escenario de La Academia vibrará con la presencia de Chiquis Rivera, hija de la finada Jenni Rivera. ‘La Abeja Reina’ nos deleitará con su impresionante voz y singular belleza.

Chiquis Rivera se encuentra en el mejor momento de su carrera tras el lanzamiento de “Abeja Reina” y su divorcio de Lorenzo Méndez, de quien quedó formalmente divorciada hace un par de semanas después de dos años de intensa disputa legal.

Este sábado 30 de julio 𝗖𝗛𝗜𝗤𝗨𝗜𝗦 @Chiquis626, la imponente 𝗔𝗕𝗘𝗝𝗔 𝗥𝗘𝗜𝗡𝗔 nos hará vibrar con un maravilloso homenaje a su madre, 𝗝𝗘𝗡𝗡𝗜 𝗥𝗜𝗩𝗘𝗥𝗔. 🤍🎙📺 Noche inolvidable en #LaAcademia 8:00 p.m., por @AztecaUNO. 🙌🏼 #LoVisteEnAzteca pic.twitter.com/Ar3GCUs7pn — La Academia (@LaAcademiaTV) July 28, 2022

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El escenario del reality de talento más visto de la televisión mexicana no solo contará con la presencia de la hija de ‘La Gran Señora’, sino también con la de Los Dos Carnales, agrupación de música norteña formada por los hermanos Imanol y Poncho Quezada junto a Armando Hernández y Kevin Montemayor.

Este grupo alcanzó la fama en el año 2019 gracias al sencillo “Vida Ventajosa”, que dio paso a la creación de grandes temas como “El envidioso”, “El corrido del fantasma” y “Al estilo rancherón”.

Este sábado, el escenario de #LaAcademia se llena de talento con la presencia de 𝗟𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗥𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦… 🎤🧡🎶¡No te los pierdas! 🙌🏼 A las 8 p.m. por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢. 📺 pic.twitter.com/8MBMlQiR11 — La Academia (@LaAcademiaTV) July 28, 2022

Pero las sorpresas todavía no terminan ya que Lety López, mejor conocida como ‘La Reina del Mariachi’, también estará presente en La Academia. La cantante de regional mexicano recientemente presentó su nuevo sencillo titulado “Más que tu amiga” de la autoría del gran Marco Antonio Solís.

La jalisciense fue finalista en la tercera generación de La Academia, desde entonces se ha mantenido muy activa en el ámbito musical y actoral, siendo estelar en obras musicales como “Mentiras el Musical” y “Si nos Dejan: El Gran Musical Mexicano”.